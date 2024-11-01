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La Audiencia avanza con las pruebas de Plus Ultra para decidir si imputa a Zapatero antes de verano

La Audiencia avanza con las pruebas de Plus Ultra para decidir si imputa a Zapatero antes de verano

La Audiencia Nacional continúa analizando la “avalancha” de pruebas relacionadas con el ‘caso Plus Ultra’, la aerolínea que recibió un rescate de 53 millones de euros durante la pandemia. El objetivo del juez José Luis Calama es levantar el secreto de sumario antes de las vacaciones de verano, según avanzan fuentes de la investigación a Vozpópuli. Por lo que en este tiempo tendrá decidir si las pruebas son lo suficientemente contundentes como para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero

| etiquetas: an , zapatero , plus ultra
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2 comentarios
3 0 0 K 28 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
"Avalancha" de recortes de tabloides.

Los tardofranquistas nunca perdonarán a ZP el haber acabado con ETA.
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!!!
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menéame