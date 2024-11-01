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Atraca un hotel en Oviedo amenazando pegarle «cuatro tiros» a la recepcionista y huye dejándole un rosario

La Fiscalía pide prisión provisional para el detenido que se llevó 875 euros del establecimiento y le atribuye también un intento de robo media hora antes en el polígono del Espíritu Santo

| etiquetas: ladrón , oviedo , rosario , detenido
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3 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pudo acabar como el rosario de la aurora
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#1 Assoka
A Dios rogando y con el mazo dando
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
le atribuye también un intento de robo media hora antes en el polígono del Espíritu Santo
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menéame