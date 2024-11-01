Atizando la xenofobia por un puñado de votos

Los movimientos estratégicos de los partidos con representación municipal en Barcelona revelan cómo la derecha y el PSC compiten por el relato del orden urbano, mientras las encuestas muestran un ascenso de la ultraderecha. La gestión de la limpieza, la seguridad y la migración se convierte en un instrumento político que impacta en la percepción de los ciudadanos y en la futura contienda electoral de 2027.
| etiquetas: xenofobia , votos , barcelona , junts , catalunya
Entiendo que algunos sitios se ensucien de forma puntual o que tras una tormenta huelan algunas calles por las alcantarillas... pero cuando ves calles sucias tras calles sucias y de vez en cuando notas olores nauseabundos, te dan ganas de que alguien te de explicaciones de que ha pasado con el servicio de limpieza, porque hace 10 años no era así.