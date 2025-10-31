Athenea del Castillo: la madridista librepensadora que rompe la hegemonía woke de la selección

"Si creen que decirme 'Athenea del Caudillo' y que juego de extrema derecha me va a doler, están muy equivocados". Esa es la tajante respuesta que la futbolista. Fue una de las pocas jugadoras de la Selección que no firmó el manifiesto de renuncia si no se hacían cambios en la Federación. Una foto de su novio en el Valle de los Caídos causó polémica y la bautizaron como Athenea del Caudillo. No habla de política.