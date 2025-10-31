edición general
Athenea del Castillo: la madridista librepensadora que rompe la hegemonía woke de la selección

"Si creen que decirme 'Athenea del Caudillo' y que juego de extrema derecha me va a doler, están muy equivocados". Esa es la tajante respuesta que la futbolista. Fue una de las pocas jugadoras de la Selección que no firmó el manifiesto de renuncia si no se hacían cambios en la Federación. Una foto de su novio en el Valle de los Caídos causó polémica y la bautizaron como Athenea del Caudillo. No habla de política.

carademalo #2 carademalo
Un/una futbolista fachosky. Rápido, paren las rotativas.
3 K 46
alcama #1 alcama *
CRACK

Siempre tiene que haber un contrapeso a la charos de la selección
3 K 7
#4 intotheflow
Mención de honor a Putellas por esto: Incluso de Alexia Putellas, su supuesta antagonista en el cuento de siempre. La estrella del Barça tuvo que aclarar que sus discrepancias no convertían en mala compañera a Athenea. "¿La postura de Athenea? La respetamos desde el principio", defendió a la par que agradecía su valentía para hacer que "las cosas sean claras"
0 K 7
salchipapa77 #5 salchipapa77
Han vuelto a tomar el control las jugadoras de siempre y ya no ha ido convocada. Coincide con el retorno de Jenny hermoso.
0 K 7
BRRZ #3 BRRZ
No pidamos peras al olmo. Si a los futbolistas no les exigimos que sepan leer o razonar, a las futbolistas tampoco.
0 K 6

