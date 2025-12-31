edición general
Las aterradoras predicciones de Baba Vanga para 2026: desastres, guerras y extraterrestres

Una de las predicciones más llamativas apunta a un posible contacto con vida extraterrestre inteligente. Algunas versiones hablan de una gran nave acercándose a la Tierra, una afirmación que, aunque puramente especulativa, mantiene vivo el debate sobre objetos interestelares y fenómenos celestes inusuales. No todas las predicciones son negativas. Baba Vanga también habría vaticinado un gran avance médico: el desarrollo de una prueba de sangre capaz de detectar múltiples tipos de cáncer en fases tempranas...

YSiguesLeyendo
... una idea que actualmente se investiga en distintos centros científicos. Baba Vanga, nacida en Bulgaria en 1911 y fallecida en 1996, quedó ciega en su adolescencia tras un accidente y se convirtió en una figura espiritual de gran influencia. A ella se le atribuyen predicciones como el colapso de la URSS o los atentados del 11 de septiembre, lo que explica por qué, cada año, sus profecías vuelven a captar la atención mundial.
Narmer
Es como los economistas estos que vaticinan una crisis tras otra. Al final alguna aciertan.

Es más, guerras y catástrofes naturales ha habido desde que existen registros históricos, si no que le pregunten a los pompeyanos.
piquillo
#2 Lo que no ha existido desde el inicio de los tiempos es un año en el que no hubiera guerra en alguna parte del mundo.
