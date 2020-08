El aterrador logotipo monstruoso de la Expo de Osaka se convierte en una fuente de fanart [EN]

A algunos les recordó a los diseños perturbadores de manganime como los que se encuentran en Made in Abyss y Parasyte, mientras que otros encontraron que el logo era más apropiado para retar a los pilotos espaciales de un shooter de amenazas biológicas, como R-Type o Life Force, que para recibir familias en una feria mundial. Algunos dibujos muestran a la criatura confinada en un recipiente o en la cámara de un científico loco, ya que no termina de parecer algo capaz de sobrevivir en el medio humano [...] Pero no le faltan simpatizantes.