Una explosión la mañana del domingo a las afueras de un campo militar ubicado cerca de la ciudad de Adén, en el sur de Yemen, dejó 23 personas muertas, de acuerdo con las autoridades. Las autoridades dijeron a The Associated Press que se sospecha que la explosión fue obra de un atacante suicida con un chaleco de explosivos. Las autoridades hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas a informar a la prensa.