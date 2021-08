La Atención Primaria de Madrid, sin apósitos para curar a los pacientes

Hay pacientes de Atención Primaria que alertan sorprendidos: "he ido a curarme a mi centro de salud y me han dicho que tengo que llevar los apósitos porque ellos no tienen". Desde agosto 2019, Madrid no tiene un contrato vigente para la adquisición de este material de curas y desde entonces, los centros de salud han utilizado los que quedaban en los almacenes, hasta que el stock terminó.