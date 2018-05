Atención, pregunta: ¿Dijo Einstein alguna vez que “Dios no juega a los dados”?

La publicación del volumen 15 de las obras completas de Albert Einstein es el momento ideal para bucear en busca del origen de sus citas más famosas, como nos cuenta Andrew Robinson, “Did Einstein really say that?” Nature 557: 30 (30 Apr 2018), doi: 10.1038/d41586-018-05004-4. Robinson afirma que las obras completas de Einstein no recogen la frase «Dios no juega a los dados», con el significado de la palabra “Dios” que tienes en mente ahora mismo.