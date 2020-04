Atención Masters: la página oficial de D&D ofrecerá aventuras, mapas, fichas y otros contenidos gratis cada día

Crear partidas para juegos de rol no es tarea fácil. Ademas de escribirlas, el Dungeon Master tiene que añadir toneladas de material: fichas de personaje, monstruos, encuentros, mapas, acertijos... Nunca se tienen los suficientes recursos, por eso estos días os recomendamos visitar la web oficial de D&D. Wizards of The Coast ha decidido ofrecer material gratis para ayudarte en tus partidas durante el confinamiento. Cada día, desde el pasado viernes publican algo que puede ser descargado gratis. A veces es un módulo para una aventura. Otras son