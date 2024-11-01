¡Atención!: buscan protagonista para 'Coquito, la película'

El casting se realizará este 10 y 11 de octubre en Arequipa bajo la dirección de Eduardo Guillot.

El sueño de llevar al cine la historia detrás de Coquito, el libro que marcó la infancia de millones de peruanos, comienza a hacerse realidad. Este 10 y 11 de octubre, en Arequipa, se abrirá el casting para encontrar al protagonista de 'Coquito, la película', largometraje dirigido por el cineasta Eduardo Guillot.

El rodaje se realizará íntegramente en las localidades de Mejía y Punta de Bombón, con la intención de capturar la esencia del lugar que vio nacer la trayectoria de Everardo Zapata Santillana, maestro arequipeño y creador del emblemático libro de lectoescritura.

Estrenado en 1955, Coquito fue declarado en 2025 Patrimonio Cultural de la Nación y ha enseñado a leer a millones de niños dentro y fuera del Perú durante siete décadas. La cinta busca entrelazar los inicios de Zapata con la historia de un entrañable personaje infantil: Coquito, cuyo encuentro en Punta de Bombón transformará sus vidas y simbolizará la fuerza de la educación como motor de cambio social.



De acuerdo con la productora Star Films Perú, la película se estrenará en 2026. Desde inicios de este año, parte del equipo de producción ha trabajado en Arequipa seleccionando escenarios naturales que reforzarán la autenticidad de la narración.



La primera convocatoria de casting se realizará en la calle San Pedro 109, Cercado de Arequipa, a media cuadra de la Plaza España. Allí se espera encontrar al rostro que encarne al protagonista de esta historia que promete emocionar a generaciones enteras.