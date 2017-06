Ataque terrorista en Londres: porqué necesitamos hablar de wahabismo y Arabia Saudí [ENG]

Apenas unos dias antes de el ataque terrorista en Londres, se supo que el informe del gobierno sobre el rol del dinero Saudí en la financiación del terrorismo islámico podría ser archivado, debido a la naturaleza "sensible" de sus hallazgos. El informe fue solicitado por el Partido Liberal Demócrata, mientras gobernaba en coalición con los los Tories en 2015. Los gobiernos occidentales no pueden tenerlo todo: no pueden pretender proteger a sus ciudadanos y al mismo tiempo negarse a mirar a las raíces del problema.