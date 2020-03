El Ataque de los Hombres Muertos, heroica acción de soldados rusos moribundos que detuvo a los alemanes durante la IGM

A los aficionados al heavy metal les sonará una canción del grupo sueco Sabaton titulada The attack of the dead men. El estribillo dice así: "Y ahí es cuando los muertos marchan de nuevo/Osowiec una y otra vez/ataque de los muertos, cien hombres/enfrentándose a la cabeza una vez más/cien hombres/ cargan otra vez/ mueren otra vez«. La letra cuenta una espeluznante historia ambientada en la Primera Guerra Mundial: la acción casi suicida que realizaron unos soldados rusos demacrados por el gas de cloro lanzado por los alemanes...