Paul Laverty: "Atacar a gente que cobra prestaciones sociales es una opción política"

En Yo, Daniel Blake, Laverty y Loach muestran la espiral de injusticia y violencia en la que se ven atrapadas miles de personas cuando solicitan prestaciones sociales. Cuando las normas están por encima de las personas, cuando el Estado no sólo no garantiza una vida digna sino que la cercena, la solidaridad entre la gente aparece en esta película como una de las pocas salidas posibles. “Una película no es un manifiesto. Intentamos contar una historia compleja”