'Asturias semanal' muestra las secuelas que deja el coronavirus

"Yo creo que no hay una célula de mi cuerpo que no haya sido tocada por el virus: pulmones, riñones, la garganta, el corazón. Un cansancio infinito en todo el cuerpo y lo único que yo tengo que es lo que tira por mí, es la mente”, señala Armando. Albertina fue positiva asintomática durante la segunda ola. Su marido Laureano, en cambio, murió en noviembre víctima de la COVID-19. Para su hija, Nuria Suárez, la vida ha cambiado para siempre, mientras a Urbano el alzhéimer le impide saber por qué desde marzo no ha vuelto al centro de día