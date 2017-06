Asturias regulará la colaboración voluntaria de profesores jubilados en centros, una medida "a coste cero"

El Gobierno del Principado de Asturias está elaborando una resolución para que regular, el próximo curso, la colaboración voluntaria de docentes jubilados en tareas propias de la Administración o centros educativos. Al ser preguntado sobre si no teme que un sistema así pueda destruir empleo estructural, Alonso ha respondido que no. "No tiene nada que ver, en ningún caso estarán como docentes ni realizarán tareas lectivas".