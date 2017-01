El día 14 de Enero del 2017 un extraño objeto volador no identificado apareció ante las cámaras de la ISS en directo. Cuando el objeto apareció el astronauta que estaba allí decidió tapar la cámara con la mano para que no se viera el objeto. ¿Está la NASA nuevamente censurando estas imágenes? ¿tienen los astronautas órdenes para no revelar la verdad OVNI?