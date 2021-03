AstraZeneca vendió su participación en Moderna por más de 1.000 millones de dólares: The Times

straZeneca Plc vendió su participación del 7,7% en Moderna Inc por más de mil millones de dólares después de que las acciones de la compañía de biotecnología de Estados Unidos se dispararan gracias al avance de su vacuna contra el coronavirus, informó The Times. El reporte agregó que no estaba claro en qué período la británica AstraZeneca vendió su participación en Moderna. AstraZeneca y Moderna no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.