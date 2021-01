Astrazeneca asegura que el acuerdo con la UE no concretaba el número de dosis

El enfrentamiento entre la Unión Europea y Astrazeneca se complica. Este miércoles se reúnen la Comisión Europea y representantes de países con la compañía para exigirle que cumpla con el compromiso de entrega de vacunas.Pero el laboratorio británico se escuda en que firmaron un acuerdo best effort. Es decir, la empresa se comprometió a hacer el máximo esfuerzo, pero no a entregar un número específico de dosis. “No nos comprometimos con la UE, dijimos que haríamos nuestro mejor esfuerzo, lo intentaremos, pero no podemos comprometernos