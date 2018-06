El asteroide interestelar 'Oumuamua parece ser más bien un cometa interestelar

El 19 de octubre de 2017 Robert Weryk, trabajando con observaciones hechas por el telescopio Pan-STARRS, descubría el primer visitante interestelar que hayamos visto jamás, aunque con toda seguridad no es el primero que pasa por nuestra esquinita del cosmos. Bautizado como 'Oumuamua en principio fue catalogado como un asteroide, aunque según se puede leer en Interstellar asteroid is really a comet observaciones hechas con el Hubble han puesto esto en duda. Y es que 'Oumuamua no está frenando como debería hacerlo si sólo actuara sobre él...