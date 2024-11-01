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Assassin’s Creed Black Flag Resynced muestra su nueva jugabilidad acuática, con Edward Kenway haciendo mil tropelías bajo el agua

La jugabilidad submarina también se ha renovado en Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, de la cual Ubisoft ha ofrecido un primer vistazo...

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