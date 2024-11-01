·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7754
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
9971
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
6558
clics
Google presenta una funcionalidad contralgorítmica que va a dejar a muchos mediosmierders en ruina
6037
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
4739
clics
Deus Ex Machina
más votadas
631
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
837
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio
687
Un tribunal de EE.UU. suspende las sanciones de Trump contra Francesca Albanese
431
La Fiscalía se opone a que el Tribunal de Cuentas investigue los contratos del Gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud
601
De “ni un euro de dinero público” a un agujero de 180 millones: la Cámara de Cuentas dinamita el relato del PP de La Nueva Romareda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
18
clics
Assassin’s Creed Black Flag Resynced muestra su nueva jugabilidad acuática, con Edward Kenway haciendo mil tropelías bajo el agua
La jugabilidad submarina también se ha renovado en Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, de la cual Ubisoft ha ofrecido un primer vistazo...
|
etiquetas
:
videojuegos
,
artículo
,
actualidad
,
web
,
ocio
1
1
0
K
14
ocio
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
14
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente