Aspar niega ante el juez una amistad con Camps y asegura que solo trataba con Vicente Rambla

'Aspar' ha asegurado que en 2009 mantuvo una reunión con el entonces vicepresidente Vicente Rambla y que le advirtió de que la Fórmula 1 no era rentable, que era "ruinosa" y que generaba muchas pérdidas. También le dijo al que fuera número dos de Camps que el Gran Premio que se organizaba en la capital valenciana no tenía beneficios y que no podían seguir organizándolo. Pese a esta advertencia, el evento deportivo continuó disputándose en València y en el año 2011 se firmó una prórroga para acoger otro Gran Premio.