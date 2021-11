Asegura que el Ministerio de Ione Belarra les reclama más de 65.000 euros por no haber justificado correctamente una subvención de 2013 en un proceso que inició el anterior Gobierno. Desde Derechos Sociales defienden que Afectados 11M "no ha justificado la subvención recibida" y que no puede recibir "un trato distinto" al resto de entidades