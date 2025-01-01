La asociación de prostitutas 'Stop Abolición' publica un mapa con los clubs de alterne de la familia política de Pedro Sánchez

La plataforma de trabajadoras sexuales ha lanzado una campaña en redes sociales que señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia política por su supuesta relación con negocios de clubes de alterne, en un contexto de debate sobre la política abolicionista del PSOE
Y suponiendo que sea verdad, porque en principio, una sauna NO es un puticlub, y el intercambio de parejas NO es prostutución.
Y bueno, si un familiar se gana la vida con ello, y cuando te van las cosas mal trabajas allí con el, pues querer prohibirlo después suena un tanto hipócrita en mi opinión.
No hay nada mas hipocrita que un partido creado por los actores de una dictadura.
Pero eso no molesta tanto.
El 100%, literalmente, de los peperos de buena estirpe tienen el 100% de sus riquezas y beneficios obtenidos por la participacion de sus antepasados (padres y abuelos, mas padres que abuelos de hecho) en la dictadura franquista, pero eso al parecer no es polemico, ni esta mal visto ni nada.
Es decir, si digamos Rajoy tiene su puesto de registrador de la propiedad mas joven de la historia de España porque su padre era un juez franquista, todo OK.
Pero si un padre que tiene un negocio de saunas le compra a su hija, que esta casada con el presidente de España, un piso... ahi la hecatombe.
Igual que ir de chico de barrio cuando creció en la pijisima calle Orense núcleo de la biutiful people felipista de los 80. Con un padre que le regaló a él y al su hermano Wolfang Amadeus un piso para cada uno con plaza de garaje
Mientras llamas a Feijoo pijo representante del centralismo mesetario cuando es hijo de un camionero y una ama de casa de una aldea gallega
Hay que ser cortito cortito.
Que suerte tienen algunos con esos suegros generosos
Si durante tiempo vivió de ello, ahora podría irse al otro extremo como forma de "limpiar su pasado" y demostrar su pureza espiritual. Por supuesto, que el demuestre su virtud espiritual tiene un costo enorme para quienes se ganan la vida como trabajadoras/es sexuales, pero oye, estas cosas siempre las termina pagando alguien.
Solo un idiota sin cerebro pensaría eso
O por que estamos hablando de Pedro Sánchez??
Otra cosa es que ciertos establecimientos faciliten el contacto entre profesionales autónomos y personas que busquen contratar a ciertos tipos de autónomos, y lo hagan de forma consciente (ya que eso genera consumiciones, entradas e ingresos en general).
Las saunas no son prostibulos porque no son espacios creados para que en ellos se ejerza la prostibucion
Vale ya de retorcer la realidad, sinvergüenza
Aaaaaah. Es decir, que lo son pero no están registrados oficialmente como tales. Imagino que los registrarán como pubs, bares... hoteles... saunas...
Una asociación que llama "empresarios" a los chulos de putas que obligan a las mujeres a ser violadas.
Menuda basura putrefacta, para vomitar.
Casualmente en su web también publicitan la misma basura de libro de la cultura de la violación escrito por el baboso fascista.
Alguien se molesto en ver la filiación política de los dueños de las saunas?
Indica que a pesar de tener familia política con intereses en el "sector", esta dispuesto a prohibirlo.
Si fuera el PP en un caso así crearia desgravaciones fiscales
Acabo de consultar chatGPT por curiosidad...
No hay información que acredite que Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, estuviera vinculado directamente a algún partido político. Sin embargo, existen evidencias sobre conexiones indirectas a la política de extrema derecha a través de su entorno familiar:
Su hermano, Conrado Gómez Serrano, fue militante de Fuerza Nueva, un partido ultraderechista fundado por Blas Piñar, llegando… » ver todo el comentario
