La asociación de prostitutas 'Stop Abolición' publica un mapa con los clubs de alterne de la familia política de Pedro Sánchez

La plataforma de trabajadoras sexuales ha lanzado una campaña en redes sociales que señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia política por su supuesta relación con negocios de clubes de alterne, en un contexto de debate sobre la política abolicionista del PSOE

#5 mcfgdbbn3
¿Si un familiar mío defiende una cosa, yo tengo que defender lo mismo?

Y suponiendo que sea verdad, porque en principio, una sauna NO es un puticlub, y el intercambio de parejas NO es prostutución.
12
#9 tronchastiles
#5 Una sauna no tiene por qué ser un puticlub, pero si existen miles de comentarios donde afirman que hay gente que va a prostituirse, y a consumir prostitución, entonces si que se trata de un puticlub.
Y bueno, si un familiar se gana la vida con ello, y cuando te van las cosas mal trabajas allí con el, pues querer prohibirlo después suena un tanto hipócrita en mi opinión.
3
#9 mcfgdbbn3
#9: ¿Ha trabajado Pedro Sánchez ahí? ¿Hay pruebas de que haya habido prostitución promovida por el dueño del local?
1
#9 MoñecoTeDrapo
#9 suena a hipocresía pero también suena a chantaje, que es peor
1
#9 diablos_maiq
#9 y cuando todos y cada uno de tus argumentos son falsos, ni te cuento
2
#9 Andreham
#9 El PP viene de Alianza Popular que fue fundada por ministros franquistas.

No hay nada mas hipocrita que un partido creado por los actores de una dictadura.

Pero eso no molesta tanto.
2
#5 Priorat
#5 Conociendo como están las cosas, ni te molestes. Segurísimo que es falso.
2
#3 angelitoMagno
Pedro Sánchez fiel a sus ideas aunque le cueste dinero a su suegro. Bien por el.
8
#6 Turny
#3 Su suegro está muerto.
1
#6 angelitoMagno
#6 Entonces, ¿qué más da esta noticia?
2
#8 Turny
#8 Lo que se trata de relacionar ya no es lo que hacía el suegro sino si Begoña se beneficio de dicho negocio y Sánchez por estar casado. Ejemplo que ponen es un piso que pago el suegro a Begoña.
1
#16 angelitoMagno
#16 ¿Y que tiene de malo, extraño o ilegal que un padre le compre un piso a una hija y que ella viva allí con su pareja? :-|
1
#18 Andreham
#18 Que si eres rojo eso no puede ocurrir.

El 100%, literalmente, de los peperos de buena estirpe tienen el 100% de sus riquezas y beneficios obtenidos por la participacion de sus antepasados (padres y abuelos, mas padres que abuelos de hecho) en la dictadura franquista, pero eso al parecer no es polemico, ni esta mal visto ni nada.

Es decir, si digamos Rajoy tiene su puesto de registrador de la propiedad mas joven de la historia de España porque su padre era un juez franquista, todo OK.

Pero si un padre que tiene un negocio de saunas le compra a su hija, que esta casada con el presidente de España, un piso... ahi la hecatombe.
6
#24 #18 CastrilloP
#24 #18 Cuando ese dinero sale de negocios relacionados con la prostitución y luego vas por la vida de abolicionista total es un típico ejemplo de hipocresía de izquierdas
Igual que ir de chico de barrio cuando creció en la pijisima calle Orense núcleo de la biutiful people felipista de los 80. Con un padre que le regaló a él y al su hermano Wolfang Amadeus un piso para cada uno con plaza de garaje

Mientras llamas a Feijoo pijo representante del centralismo mesetario cuando es hijo de un camionero y una ama de casa de una aldea gallega
4
#31 chavi
#31 En este asunto solo un imbécil y tonto del culo puede ver "hipocresía".

Hay que ser cortito cortito.
1
#24 chavi
#24 Ni siquiera. Cuando se casaron Begoña ya tenia ese piso
0
#16 CastrilloP
#16 Dos dos. Uno en Pozuelo y un apartamento de Vacaciones creo que en Mojácar

Que suerte tienen algunos con esos suegros generosos
1
#8 Lenari
#8 Podría explicar la hostilidad continuada de Sánchez hacia las prostitutas.

Si durante tiempo vivió de ello, ahora podría irse al otro extremo como forma de "limpiar su pasado" y demostrar su pureza espiritual. Por supuesto, que el demuestre su virtud espiritual tiene un costo enorme para quienes se ganan la vida como trabajadoras/es sexuales, pero oye, estas cosas siempre las termina pagando alguien.
2
#23 chavi
#23 Pedro Sánchez jamas vivio de nada de eso.

Solo un idiota sin cerebro pensaría eso
0
#6 chavi
#6 Bueno, pues a su familia política....

O por que estamos hablando de Pedro Sánchez??
0
#1 moxid
cuando trabajas para un empresaurio también te prostituyes
3
#7 aPedirAlMetro
#1 eso y que las saunas no son prostibulos
3
#7 Lenari
#7 Los prostíbulos en España no son prostíbulos, ya que eso es ilegal.

Otra cosa es que ciertos establecimientos faciliten el contacto entre profesionales autónomos y personas que busquen contratar a ciertos tipos de autónomos, y lo hagan de forma consciente (ya que eso genera consumiciones, entradas e ingresos en general).
2
#17 Andreham
#17 Blablabla para dejar caer que las saunas (si las gestiona el familiar politico de alguien del PSOE) son prostibulos.
1
#17 aPedirAlMetro
#17 los prostibulos de españa si son prostibulos, pero no estan registrados oficialmente como tales, por motivos obvios

Las saunas no son prostibulos porque no son espacios creados para que en ellos se ejerza la prostibucion

Vale ya de retorcer la realidad, sinvergüenza
3
#21 Lenari
#21 los prostibulos de españa si son prostibulos, pero no estan registrados oficialmente como tales, por motivos obvios

Aaaaaah. Es decir, que lo son pero no están registrados oficialmente como tales. Imagino que los registrarán como pubs, bares... hoteles... saunas... :roll:
0
#7 Borgiano
#7 Sí bueno, el Club Dulcinea de Toledo, por poner uno de los que salen, tiene pinta de ser un club de lectura de pasajes de El Quijote.
0
#1 SeñorPresunciones
#1 Bueno, ya, pero no te dan por culo físicamente....espero.
0
#20 Mltfrtk
La asociación de violadores de mujeres prostituidas, querrán decir.
Una asociación que llama "empresarios" a los chulos de putas que obligan a las mujeres a ser violadas.
Menuda basura putrefacta, para vomitar.
Casualmente en su web también publicitan la misma basura de libro de la cultura de la violación escrito por el baboso fascista.
5
#4 Magog
Mira, la publicidad esta de Scorts que no para de salir aquí esta vez le va que ni al pelo
2
#2 Gnomo
Muchos puteros a los que no les interesa la noticia visto lo visto por los votos negativos xD
7
#2 Macnulti_reencarnado
#2 los fascistas de izquierdas. Nada nuevo bajo el sol.
0
#35 volandero
Una cosa tengo clara en la vida: si Alfredo Urdaci está en tu bando, yo estoy en el bando contrario. Y si no lo siento así, es porque no termino de comprender la situación.
1
#28 angelitoMagno
Se me hace muy raro comentar en esta noticia con el banner de las prostitutas justo encima de la caja de comentarios :-|
0
#33 chavi
#33 Cuidadín que igual la familia política de Pedro es la mitad del PP y la otra mitad de VoX

Alguien se molesto en ver la filiación política de los dueños de las saunas?
0
#45 Tensk
Jajaja, Pedro Sánchez fiel a sus ideas, jajaja, fiel a sus ideas, ains... qué bueno.
0
#36 chavi
No, no "señala" a Pedro Sánchez. Todo lo contrario.

Indica que a pesar de tener familia política con intereses en el "sector", esta dispuesto a prohibirlo.

Si fuera el PP en un caso así crearia desgravaciones fiscales
0
#36 chavi
#36 xD xD xD xD xD
Acabo de consultar chatGPT por curiosidad...

No hay información que acredite que Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, estuviera vinculado directamente a algún partido político. Sin embargo, existen evidencias sobre conexiones indirectas a la política de extrema derecha a través de su entorno familiar:

Su hermano, Conrado Gómez Serrano, fue militante de Fuerza Nueva, un partido ultraderechista fundado por Blas Piñar, llegando…   » ver todo el comentario
0
#33 Kantinero
#33 Los que regentan negocios, cualquier negocio, y con lo injusto que puede ser generalizar, tienden más a derechas
0
#22 Kantinero
Lo raro es que un propietario de puticlub no sea de Vox o del PP, que igual hasta lo era....vete tu a saber....
0
#22 CastrilloP
#22 Claro claro. La izquierda nunca en esos sitios
0
#14 XtrMnIO
Qué no haría una madre por su hijo peperoni?
0
#25 colipan
Habrá que investigar a todos los familiares del lamebotas Alsina
0
#49 okeil
Si alguien del PP tuvo un familiar franquista (suponiendo que los actuales peperos no pudieron ser franquistas, por edad), ese pepero vivió de la dictadura, tiene vínculos con la dictadura, o como mínimo es responsable de los asesinatos de la dictadura ... Cuando queremos tenemos para todos ...
0
#40 Macnulti_reencarnado
Salas de lectura. Que ganas de enmierdar.
Fango.
0
#39 Libre_albedrío
Si abrimos el melón de padres y suegros, nos vamos a encontrar igual que con los cv. Al tiempo, porque nos hemos acostumbrado a urgar en CV del político de turno y su pareja, y ahora saltamos, porque lo manda el PP, a la familia política, nada menos. Pongámonos a ellos.
0
#32 CastrilloP
La asociación es de prostitutas
1
#11 xaviazo
Putero Sánchez.
3
#11 Lenari
#11 A ver, no tergiversemos. Sánchez no habría sido putero sino proxeneta, que es diferente.
0
#29 Macnulti_reencarnado
#29 un reclamo. Como los patos de madera.
0

