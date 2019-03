Asociación para defender "los valores del militar" en el Ejército y cargar contra la conciliación

Por primera vez, una asociación reservada solo a oficiales toma la palabra en el órgano de gestión de personal de Defensa. Cargan contra la "política de máximos" en las medidas de conciliación en el cuerpo: "Al final los únicos disponibles para todos los servicios serán los soldados solteros y sin compromiso". "En el Ejército norteamericano las medidas de conciliación son las 16 semanas de después del parto. No hay horas de lactancia, no hay horario flexible de entrada y de salida. No hay absolutamente nada más".