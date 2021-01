Así vivirán los primeros humanos en Marte

“Sí, sí, lo veo clarísimo. No es que sea posible, es que son habas contadas. Y ya las hemos contado”. Con esta seguridad –y pasión– se expresa el astrofísico de prestigio internacional Guillem Anglada-Escudé, que ha liderado un proyecto de construcción y mantenimiento de una ciudad (Nüwa) en Marte. No es ciencia ficción. El plan es el fruto de un exhaustivo trabajo científico, realizado por más de 30 especialistas en distintas disciplinas, y fue uno de los nueve elegidos (se presentaron 175) en una convocatoria de The Mars Society.