Así viven los surcoreanos que habitan en los semisótanos de Seúl que retrata Parasite  

Si bien la candidata al Oscar es una obra de ficción, el departamento que retrata no lo es. Se llama banjiha y miles de personas viven en ellos en la capital, Seúl. Julie Yoon, del servicio coreano de la BBC, fue a conocer a algunos de ellos para descubrir cómo es vivir allí. En el banjiha de Oh Kee-cheol, básicamente no hay luz solar. La gente puede husmear en su departamento por las ventanas. Los adolescentes ocasionalmente fuman fuera o escupen al suelo. En el verano, sufre una humedad insoportable y batalla contra la expansión del moho...