Así viven dos mujeres en una casa de acogida tras salir de prisión: "Tras la puerta de salida estás sola"

"Yo he sufrido malos tratos, he sido stripper, me he prostituido y acabé condenada a prisión por acumulación de delitos por supuesto atraco a mano armada, cuando en realidad lo que hacía era defenderme de abusos y violaciones. Cuando se produjo el juicio, yo estaba embarazada de siete meses, volver a prostituirme con una hija hubiera sido muy duro, y recuerdo perfectamente que la jueza me dijo que iba a hacerme un regalo". Tras esa extraña promesa, la Justicia condenó a Amaia a diez años de prisión.