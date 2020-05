Así viven el confinamiento los 'heavys' de Gran Vía: "No tenemos internet pero sí mogollón de pelis"

"Sin sangre no hay luz y la luz siempre viene de la mano de la sangre. Por desgracia, el ser humano no saca lo mejor de sí si no hay palo, si no hay desgracia", espeta con deje cheli Emilio Alcázar. El viernes 13 de marzo fue el último día en el que los gemelos -Emilio y José Alcázar (Chamberí, 1966)- pisaban su añorado número 25 de la Gran Vía. Hoy cuentan 64 días de confinamiento desde su "keli de 40 metros cuadrados" de Vallecas.