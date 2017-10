Así es la vida de una adicta al sexo de 31 años

“Hay momentos en los que me siento tan excitada que si no hago nada para solucionarlo me puedo volver loca”. Así resume la mujer que se oculta bajo el alias de Jenny el impulso irrefrenable que condiciona su día a día. La edición británica de la revista 'Elle' ha decidido abordar a través de su historia cómo es el problema de la hipersexualidad, una condición que convierte al sexo en una prioridad vital y cuya causa no dispone de un claro consenso dentro de la comunidad médica.