Así sufro la brutal censura de China en Internet

El Internet en China es lo mismo, pero no es igual. Desde hace tres años en este país he tenido que aprender a saltarme el Gran Cortafuegos que existe para cosas tan simples como enviar un mensaje a mi familia en WhatsApp. Y en fechas “sensibles” es imposible, te conectas a la gran intranet china pero no al Internet mundial. La gran mayoría de extranjeros que vivimos en China y queremos preguntar a Google cualquier tema, debemos pagar por una VPN, por sus siglas en inglés, la cual esta prohibida en China.