Así sobreviven los empresarios ligados a 'Malaya': De las deudas de Sandokán a los problemas de Ávila Rojas

Marbella vuelve a ser noticia. Dos décadas después del estallido del caso Malaya, la macrocausa que destapó la mayor trama de corrupción urbanística de la historia de España, la reciente detención del exconcejal Carlos Fernández, huido de la justicia desde 2006, ha devuelto a la actualidad los nombres de quienes simbolizaron la era dorada y oscura del ladrillo marbellí. Algunos de ellos, como el cordobés Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokán; el granadino José Ávila Rojas; el constructor madrileño Fidel San Román o el exgerente municipal Juan..