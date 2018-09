Así es ser pelirrojo en España

Los pelirrojos son más sensibles a los analgésicos, sienten más los cambios de temperatura y producen más vitamina D que los no-pelirrojos. Todo esto lo he sabido porque he googleado "ser pelirrojo" y he pinchado en el primer link que ha salido para poder encabezar este artículo con algún dato curioso, que siempre queda bien, pero antes sabía otras cosas. Cosas como que les miramos mucho por la calle o que les preguntamos si "es su pelo" o si "tienen todos los pelos del cuerpo de ese mismo color".