Así quiere USA el Caribe

En Haití la oposición ha amenazado con nombrar un Presidente paralelo si el actual, Jovenel Moise, no dimite de su cargo en una jornada de fuertes protestas contra su gobierno en el aniversario del primer gobierno de Aristide, quien fue depuesto con apoyo de Estados Unidos. "No podemos soportar esta crisis económica: no tenemos electricidad ni seguridad, y ahora los vendedores de harina y pan han decidido cerrar sus negocios por la inflación", lamenta una residente de Puerto Príncipe.