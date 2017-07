Así es el primer cómic para ciegos creado por Francesc Capdevila

Francesc Capdevila “Max” (Barcelona, 1956), no deja de experimentar y de aceptar cualquier desafío. El último ha sido hacer un cómic para invidentes: A boat tour/Tour in barca, que el Instituto Ramon Llull ha presentado en la Bienal de Venecia, en el marco del proyecto Catalonia in Venice 2017_La Venezia che non si vede.En cuanto al futuro de este proyecto, Max comenta que: “Hay una barrera muy importante que es el coste de la impresión en relieve, que es demasiado grande"