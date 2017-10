Aunque es pronto para asegurarlo, todo parece indicar que la ola de incendios que asola Galicia y que ha causado al menos tres muertos no es casual, sino provocada. Aunque aún no ha habido detenciones, el hecho de que una persona provoque un incendio no le convierte en pirómano, ya que la piromanía es un trastorno mental y las motivaciones detrás de quemar un área forestal pueden ser muchas otras, casi siempre criminales.