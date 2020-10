Así mercadean con tu salud. Una muestra más de la ínfima calidad "democrática" de este país

El pasado martes 13 de octubre, a las 13:19 horas, el Presidente del Comité de Empresa de Ayesa AT, MMR, remitió al resto de la representación de los trabajadores el siguiente correo:

En dicho correo, se anuncia que la Inspección de Trabajo acudiría en la mañana de ayer, 14 de octubre, a las 10:00 horas, al edificio ALIA para reunirse con la dirección de RRHH y que desde RRHH se había citado también al Presidente y al Secretario del Comité de Empresa, MMR y JAAL, respectivamente.

Nuestro compañero Fran Barjas, en nombre de los delegados del Comité de Empresa que forman parte de la Sección Sindical de CSC, respondió al correo enviado por MMR instándole a que nos informase sobre el lugar de la reunión y el motivo de la misma, además de anunciar que nuestro delegado Eduardo Jiménez iba a asistir a dicha reunión, como podéis leer en el contenido que incluimos aquí:

"Ante este correo electrónico que nos remites, la primera cuestión que te hacemos es cual es el hecho causal que conlleva que la Inspección de Trabajo acuda al centro de trabajo ALIA . Según nos cuentas, "RRHH me ha comunicado que…" y, como comprenderás, RRHH no va a determinar qué miembros del Comité de Empresa vamos o van a asistir . Por ello, te pedimos que digas el lugar del edificio ALIA donde mañana se cita al Comité de Empresa pues el delegado del Comité de Empresa Eduardo Jiménez también acudirá para conocer qué quiere el Inspector de Trabajo y como se resuelve la actuación inspectora en el día de mañana en ALIA.

, y en virtud de tus obligaciones recogidas en el artículo 4.2, y que para los miembros del Comité significan derechos para empezar para controlar qué haces tú en nombre de la plantilla y en nuestro nombre, te demandamos una serie de información entre las que se encuentran, entre otras: 1. Copia de todas las denuncias interpuestas en la Inspección de Trabajo por el Comité de Empresa de Sevilla desde el pasado día 1 de enero de 2020 hasta el día de la fecha, 24 de julio de 2020.

2. Copia de los oficios y/o requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo respecto de las denuncias interpuestas y que demandamos en el punto 1)

Te adjuntamos nuevamente la petición de información para refrescarte la memoria, pues ni tan siquiera te has dignado a responder.

Quedamos a la espera de que nos indiques dónde será la reunión con la Inspección de Trabajo en el edificio ALIA para que el delegado del Comité de Empresa Eduardo Jiménez esté presente como miembro del Comité de Empresa que es. Y digo quedamos porque aunque remita yo este mensaje, lo remito en nombre de los 8 delegados del comité de Empresa que pertenecemos al sindicato CSC y que van en copia de esta respuesta que es de los 8.

Ni que decir tiene que aprovechamos la ocasión para exigiros, nuevamente, tanto a ti como al Secretario del Comité de Empresa vuestra dimisión por la violación sistemática de nuestros derechos como delegados, aparte de por el sectarismo y la desvergüenza que atesoráis."

Ni que decir tiene que MMR dio la callada por respuesta, por lo que los delegados del Comité de Empresa Eduardo Jiménez y Marcos Prado, tuvieron que permanecer en el hall de entrada al edificio ALIA a la espera de que llegase alguna persona que se identificase como inspector/a de trabajo.

Sobre las 9:50 horas, se personó una mujer que preguntó en la recepción por la dirección de RRHH porque tenía una reunión a las 10:00 horas. Nuestros delegados se aproximaron y le preguntaron si era de la Inspección de Trabajo, a lo que respondió afirmativamente.

Tras una breve conversación, lo que quedó patente es que la inspectora, según sus palabras, acudía por varias cuestiones, entre ellas las denuncias interpuestas por nuestro sindicato CSC, pero se negó rotundamente a que nuestros delegados estuviesen presentes en la reunión. La inspectora dijo que, dadas las circunstancias de distanciamiento, sólo iba a reunirse con una representación del Comité de Empresa, y que la representación del Comité la ostentan el Presidente y Secretario del mismo ―hasta en esto es ignorante la Inspectora de Trabajo, pues, en todo caso, quien ostenta la Representación Legal del Comité (según el artículo 4.2 del Reglamento del Comité) es el presidente y no el secretario, pero de lo que se trataba aquí era de vetar a CSC―. A eso añadió que ella decidía con quiénes se reunía y que en todo caso, ya nos llegarían las resoluciones de nuestras denuncias. Le dijimos que no entendíamos que no pudiésemos estar presentes quienes hemos puesto las denuncias y sí estén presentes otros que no lo han hecho (y decimos que no han hecho porque como miembros del Comité de Empresa no tenemos constancia de que desde el Comité se haya puesto denuncia alguna, a pesar de haber solicitado esta información de forma reiterada al Presidente del mismo, MMR), a lo que la inspectora respondió que ella tampoco entendía ciertas actitudes de nuestro sindicato hacia la Inspección de Trabajo que nos representa.

Insistimos indicándole que uno de los dos delegados presentes era además delegado de prevención, por lo que entendíamos que tenía derecho a estar al tanto de las cuestiones que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores. A esto último la inspectora respondió que la COVID-19 no era una cuestión de prevención en el trabajo y que era una cuestión de salud pública.

Tras dicha conversación, aparecieron en escena Germán del Real, el Director de RRHH Domingo Ortega y el Representante de Relaciones Laborales Juan José Jiménez, recibiendo a la inspectora con besos y exclamando la señora inspectora de Trabajo, entre risas, que se estaban saltando el protocolo. Sin duda, esta forma de proceder, al menos a los delegados de CSC, nos deja bien claro el carácter clasista de la Inspección de Trabajo, que no representa precisamente a los trabajadores como dice esta inspectora sino al Estado, que está en manos de los empresarios, defendiendo con nitidez los intereses de éstos y no el de los trabajadores como estamos pudiendo comprobar, por ejemplo, en AYESA AT.

Lo que nos ha quedado claro, tras hablar con la inspectora de Trabajo, es que ella misma se ha encargado de vetar a nuestra Sección Sindical, a la que niega la participación a pesar de que es CSC quien está interponiendo las denuncias por los casos de positivos por COVID-19. No nos cabe duda alguna que ese veto que la inspectora ha realizado a CSC tiene que ver con lo que antes os dijimos cuando señaló que ella "tampoco entendía ciertas actitudes" de nuestro sindicato con respecto de la Inspección de Trabajo. ¿Acaso en este país para aquellos que ejercen su libertad sindical y política y critican abiertamente aquello que consideran conveniente, como es el papel impresentable y vergonzoso de la Inspección de Trabajo de Sevilla con respecto de AYESA AT, la respuesta es el veto? ¡Ésta es la calidad democrática del Estado! Ésta es la demostración de que los trabajadores sólo podemos conquistar espacios de democracia y de libertad mediante la lucha, de lo contrario, lo único que obtendremos es sometimiento. Sepa la inspectora de Trabajo, y la Inspección de Trabajo como tal, que CSC ejercerá su libertad política y sindical y realizará la crítica que estime oportuna a dicho organismo que se nutre económicamente de los impuestos que pagamos los trabajadores. Al sindicalismo de clase y a la clase obrera no la frenó una dictadura y, menos aún, nos va a frenar el caudillismo de determinados personajes. Por cierto, ya puede la Empresa, en su forma de actuar de correveidile propia en estos casos, imprimir estos comunicados y llevarlos a la inspectora. ¡Esa es la forma de actuar de la Dirección de la Empresa!

Por un lado, la empresa nos niega la información a la que nuestros delegados de prevención tienen derecho, y por otro, el Presidente del Comité de Empresa ―emulando a sus amos de RRHH― niega también la información y la participación a más de un tercio de delegados del Comité, con lo que todos ellos conforman el tridente perfecto para dejar en fuera de juego a los trabajadores ―los cuales únicamente están representados por nuestro sindicato, por CSC―, y así violar los derechos de los trabajadores. Esta es la "democracia" que existe en este país, una "democracia" irreal para los trabajadores donde reina la injusticia y la arbitrariedad en favor de los empresarios y todos los instrumentos que éstos disponen para someter a los trabajadores, entre los que están los amarillos sindicatos CCOO y UGT.

Otra cuestión que hemos podido sacar en claro, es que dicha inspectora acudía al edificio ALIA como consecuencia de los casos positivos por COVID-19 que se han dado recientemente; de hecho, antes de irnos, pudimos escuchar que iban a la planta 2 módulo 3, que es casualmente la sala en la que se han dado la mayoría de positivos por COVID-19 . Por lo que desde nuestra Sección Sindical suponemos, sobre todo teniendo en cuenta también el comentario de esta inspectora diciendo que no venía por cuestiones de prevención, sino sanitarias, que dicha visita se debe a que desde la Autoridad Sanitaria se le pudieran haber pedido la realización de un informe en el que se indique si la empresa cumple o no con las medidas de prevención sanitaria correspondientes como consecuencia de nuestras denuncias. Esto explicaría también, dadas las buenas relaciones que parecen tener la inspectora y la Dirección de la empresa, el porqué se nos veta la participación, para que en el informe no aparezcan nuestras intervenciones, que somos quienes denunciamos y somos quienes no blanqueamos a la empresa. Con lo que sospechamos que el presidente del Comité de Empresa, MMR, va a traicionar una vez más a la plantilla. ¡Recordad la alegoría realizada ayer en nuestro comunicado con el pasaje definido de los Santos Inocentes!

En resumen, mientras la Inspección de Trabajo niega la participación y veta a CSC, recibe con besos a la representación de la empresa y da participación a los representantes que ha puesto la empresa. ¿Veis la importancia que tiene el tener un comité que no esté vendido a los intereses de la dirección de la empresa? Cuando CSC tenía la mayoría del comité y el presidente era Fran Barjas, jamás se le negó la participación a ningún delegado del comité ―es más, se fomentaba que el resto de delegados participaran, independientemente del sindicato al que perteneciera― y jamás se permitió que una entidad externa decidiera quiénes o cuántos tenían que asistir a cualquier reunión y qué representación debíamos llevar los trabajadores. Los hechos hablan por sí solos.

No queremos concluir sin informaros que desde CSC hemos denunciado ante las autoridades sanitarias estos dos nuevos casos positivos de COVID-19 en lo que es un brote activo en el Edificio ALIA.

