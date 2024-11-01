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Así mantienen 50.000 km de vías de alta velocidad en china para que nada falle

Así mantienen 50.000 km de vías de alta velocidad en china para que nada falle  

China opera la red de trenes de alta velocidad más grande del mundo, y su mantenimiento es una mezcla de tecnología avanzada, protocolos estrictos y trabajo humano especializado.

| etiquetas: tren , alta velocidad , china , accidentes
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Comunismo!
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menéame