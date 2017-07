Así imaginaban el hogar del futuro, siendo el futuro 1999, en 1967

The Home Of The Future: Year 1999 A.D. es un corto producido en 1967, año en el que la empresa cumplía 75 años, por la Philco-Ford Corporation en el que intentaban imaginar como sería el hogar del futuro, siendo el futuro el mítico 1999. Tal y como ellos lo veían un ordenador central manejaría todos los sistemas de la casa como el generador de energía o el control de temperatura o la cocina, aunque controlado por las órdenes de sus habitantes mediante un montón de pantallas –cuasi planas– distribuidas por toda la casa.