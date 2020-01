Así es la historia de la imagen de Australia atribuida a la NASA  

La imagen ha circulado por todo el mundo. Seguramente porque es la primera que muestra la dimensión colosal de los incendios que están arrasando diferentes regiones de Australia. Pero no es una fotografía. Muchos la han difundido como si fuese una imagen de la NASA y tampoco lo es. Aunque eso no significa que no sea valiosa para entender la escala del desastre que suponen estos incendios.