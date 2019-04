Así ha evolucionado la riqueza en España desde que empezó la crisis  

La crisis de 2008 supuestamente se cerró en 2018, pero lo cierto es que los españoles aún no hemos recuperado los niveles de riqueza previos a 2007. Con los últimos datos disponibles del INE, el PIB per cápita español a precios constantes (descontando la inflación) fue en 2017 un 7,6% menor que en 2007. En 2017, ninguna CC.AA. había recuperado el PIB per capita anterior a la crisis, pero hay grandes variaciones entre quien se acerca bastante (Galicia, -1,75% y Madrid, -2,4%) y quienes están mucho peor: Cantabria y Canarias.