Así ha ayudado el presidente del Tribunal Gürtel a Rajoy

Ángel Hurtado, el presidente del Tribunal encargado de juzgar la pieza separada de la trama Gürtel relativa a la primera etapa (1995/2005), no quería citar a Mariano Rajoy -buena muestra de ello es el voto particular que emitió mostrando públicamente su descontento- y se opuso a que el presidente del Gobierno declarase personalmente en la Audiencia Nacional -también emitió un voto particular para pedir su declaración mediante videoconferencia-. Como “obras son amores y no buenas razones”, ha actuado en consecuencia a la posición ya mostrada