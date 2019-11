Así fue el contundente discurso en el que Manuela Carmena ya defendió el 'No es no' en 1991  

En una entrevista de 1991 Manuela Carmena ya defendió el 'No es no', un discurso del que ya han pasado 28 años, pero que parece muy actual. "La gente que bebe, va a una discoteca, está bailando con una chica y cuando llega un momento definitivo de respetar la libertad de esa mujer que dice 'A partir de aquí no', el respeto para esa mujer es decisivo y cuando una mujer dice no es que no", afirmó. "Algunas personas hemos sido bastante innovadoras y creo que es de agradecer", ha expresado la jueza tras ver las imágenes.