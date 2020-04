Así fue la A1GP, unos Juegos Olímpicos de los coches donde las naciones competían con el Ferrari F2004 de Fórmula 1  

La A1GP vino a ser algo así como "La Copa del Mundo del automovilismo". De hecho, literalmente ese era su pronombre en inglés "The World Cup of Motorsport". La categoría se puso en marcha en 2005 con bastante éxito, pero la crisis económica y la desigualdad entre participantes se la terminaron llevando por delante. Hasta 29 países de los cinco continentes tuvieron equipo en la A1GP. Todos los mecánicos y los pilotos debían ser locales, con pasaporte del país al que representan. Al final, el campeón del mundo no sería ningún piloto, sino un país