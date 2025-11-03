Así se fabrican ciudadanos de segunda «Ciudadanos de primera: los de los códigos postales donde ya hay consumo. Ciudadanos de segunda: los de la España que quiere subirse a la electrificación»

historia no comienza en un despacho, sino en una cocina. Ana, maestra en un pueblo de Soria, ha decidido cambiar la caldera de casa por una bomba de calor y ha peleado para que el ayuntamiento instale cargadores de coches eléctricos en la plaza del pueblo. Llama a los instaladores con la ilusión de estrenar invierno sin humo ni bombonas de butano. La respuesta la devuelve a la realidad: «La red eléctrica no tiene capacidad. Y con las nuevas reglas, tardará en llegar». ¿Qué está pasando? Que la nueva retribución para las inversiones en la red