Así se fabrican ciudadanos de segunda «Ciudadanos de primera: los de los códigos postales donde ya hay consumo. Ciudadanos de segunda: los de la España que quiere subirse a la electrificación»

historia no comienza en un despacho, sino en una cocina. Ana, maestra en un pueblo de Soria, ha decidido cambiar la caldera de casa por una bomba de calor y ha peleado para que el ayuntamiento instale cargadores de coches eléctricos en la plaza del pueblo. Llama a los instaladores con la ilusión de estrenar invierno sin humo ni bombonas de butano. La respuesta la devuelve a la realidad: «La red eléctrica no tiene capacidad. Y con las nuevas reglas, tardará en llegar». ¿Qué está pasando? Que la nueva retribución para las inversiones en la red
La nueva metodología pretende retribuir las inversiones en la red a 233 euros por kilovatio cuando el coste medio real se sitúa por encima de 300 euros por kilovatio. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Que las empresas únicamente invertirán allá donde haya un elevado consumo. Y, por tanto, no invertirán en sitios donde el consumo sea bajo
Aumentar el régimen sancionador para forzar la inversión local y el riesgo que el crecimiento de superficie se lo lleve una distribuidora pública y las distribuidoras comerciales solo les quede el mercado de repotenciación.
