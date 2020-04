Así es la evaluación en España: si repites una vez, promocionas automáticamente

Sesión de evaluación. Fulanito no aprueba mates, castellano, naturales y sociales. En educación física ni participa ni cumple las normas. En música usa la flauta como instrumento de percusión. En plástica dibuja constantemente órganos genitales. En inglés no sabe ni decir me llamo Fulanito. No reúne los requisitos para promocionar al curso siguiente. Pero ya ha repetido una vez. Pasará de curso aunque la evaluación diga que no está preparado. Y ellos lo saben, saben que si ya han repetido son intocables hasta que cambien de etapa. Y sus padres.