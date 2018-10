Así es el dengue: infección vírica, leve y transmitida por el mosquito tigre

El mensaje del Ministerio de Sanidad no puede ser más tranquilizador. En la mayoría de los casos, se trata de una patología que cursa "con una clínica leve" y que, aunque no tiene tratamiento, se suele resolver por sí sola en unos días. Aunque estos son los primeros casos autóctonos de la enfermedad, es algo que ya ha pasado en países vecinos como Francia o Italia. No se transmite de persona a persona, por lo que las medidas para evitarla se dirigen más a evitar el vector: la picadura del mosquito tigre.