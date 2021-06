Así cuentan los medios internacionales los indultos a los presos del 'procés'

El anuncio de los indultos a los nueve presos del procés que hizo el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cruzado fronteras. Los medios internacionales se han hecho eco de las palabras que pronunció el mandatario socialista en el Liceu de Barcelona haciendo énfasis en el gesto de "concordia" que supone la medida. Desde el Reino Unido, The Guardian, la BBC, The Financial Times o The Times han destacado la noticia, especialmente los dos últimos que le han dedicado un editorial y una completa cobertura con entrevista y análisis, re