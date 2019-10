Así es como se ve España de noche desde el espacio

La imagen de la portada de este artículo es fácilmente identificable. En cambio, la mayoría de imágenes nocturnas que hay sobre nuestro planeta en el archivo recopilado por la NASA “Astronaut Photography of Earth” no tienen una localización asignada. El proyecto Lost at Night pretende remediar este problema. Para ello se debe identificar la imagen de una ciudad de la que se desconoce su localización con una de las varias opciones que aparece en la web. El fin de esta plataforma es concienciar sobre la contaminación lumínica mapeando el problema