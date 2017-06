Así es como los perros pueden conseguir que los niños sean mejores lectores

Los niños que están aprendiendo a leer lo hacen ante adultos, que pueden juzgarlos o corregirlos, lo que les somete a una presión extra que hace que no se disfrute igual de la lectura. Un perro es el oyente ideal para desarrollar la confianza en sí mismos y encontrar la motivación necesaria: es una audiencia fiel y amorosa, tranquilizadora y acrítica, a la que no le importará que se comentan errores, que no hará interrupciones ni comentarios en ningún momento. Incluso podrá atreverse a experimentar con distintas entonaciones y voces.